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Из украинских аптек могут исчезнуть шприцы, капельницы и вата
Вскоре из украинских аптек могут исчезнуть предметы первой необходимости, например, такие как вата, пластыри и капельницы. Более того, планируется значительное сокращение количества аптек. Об этом сообщили в пресс-службе аптечной профессиональной ассоциации Украины, передает replyua.net.
Данные изменения коснутся аптек в том случае, если Верховная Рада примет законопроект под номером № 8591 «О внесении изменений в закон Украины» О лекарственных средствах «относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами».
В проекте закона предусматриваются нормы, которые запрещают аптекам реализовывать шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь, стерильные перчатки и другую продукцию, используемую в медицинских целях. Кроме всего вышеуказанного, люди больше не смогут приобрести в аптеках биологически активные добавки, памперсы, детское питание, некоторые виды лечебной косметики и многое другое. Отсюда получается, что человек сможет приобрести в аптеках только лекарственные препараты, а также вещи, как шприцы и вату, им придется искать в других торговых точках. На сегодняшний день количество всех вышеуказанных препаратах в аптеках достигает показателя в 30%. Насколько украинские аптеки будут придерживаться данного правила, в случае принятия законопроекта, неизвестно.
Теги: Донбасс, аптека, первая помощь
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