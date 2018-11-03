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Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями
Прошлогодние модели держат заряд лучше, чем топовые аппараты 2018 года.
Эксперты издания The Washington Post составили рейтинг смартфонов по времени их работы от аккумулятора. В рейтинге использовались лучшие смартфоны 2017 и 2018 года.
Для тестирования были отобраны 13 топовых моделей за два года, которые получили лучшие оценки от экспертов мобильных технологий. Среди них модели iPhone X, Samsung Galaxy и Google Pixel
Для тестирования использовалась автоматическая программа, открывающая веб-страницы до тех пор, пока смартфон не разрядится.
Фото: The Washington Post
Результаты оказались довольно интересными – прошлогодние модели держат заряд лучше, чем топовые аппараты 2018 года. К примеру, iPhone XS "умер" на 21 минуту раньше iPhone X, а Pixel 3 прожил на полтора часа меньше Pixel 2. Но есть обратные примеры – Pixel 3 XL, прошивший на 1:39 дольше Pixel 3.
The Washington Post нашли объяснение, почему большинство прошлогодних моделей разряжаются медленнее новинок. Для этого попросили ответ у компании Qnovo, чьи технологии активно применяет Sony.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, смартфон, эксперт
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