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Курс доллара резко упал: валюта сильно удивит украинцев после выходных
Банки продолжают занижать курс доллара, не сумев рассчитать потребности рынка в валюте в нынешних условиях.
В пятницу, 2 ноября, курс доллара на межбанке упал на 3 копейки и остановился на уровне 28,07-28,09 грн./$. Причем прогноз экспертов был совершенно противоположным — в этот период курс валюты должен был традиционно вырасти, так как в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов.
Однако в этот раз банкиры переоценили потребности нерезидентов и выставили под продажу слишком много валюты. Из-за этого банки столкнулись с удешевлением валюты на повышенном спросе.
Впрочем, ситуация на наличном рынке оказалась более спокойной. Минимальная цена продажи валюты осталась на прежнем уровне 28,10 грн./$, а вот средний диапазон цен расширился до 28,20-28,30 грн./$.
В свою очередь, стоимость покупки валюты составляла 27,30-28,12 грн./$.
По словам банкиров, сейчас они сосредоточились на выкупе валюты у населения, поэтому стараются занизить соответствующую цену на случай дальнейшего снижения курса валюты.
В целом эксперты отмечают, что рынок настроен спокойно. Дело в том, что банкиры ждут, когда Украина получит новый транш МВФ.
«После новости о том, что Украине в декабре получит транш МВФ, бизнес стал меньше придерживать доллар. Конвертируют в гривну почту всю выручку, постоянно поддерживая стабильное предложение на межбанке. Поэтому сейчас подорожание доллара в планы не закладываем», — рассказал эксперт Юрий Гриненко.
Единственный риск для валютного рынка на сегодняшний день — это погашение Минфином 7 ноября крупного выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма на 5 млрд. грн. Банкиры опасаются, что среди держателей облигаций окажется много иностранцев, которым нужен будет доллар. Тем не менее пока неизвестно, какая часть из этих 5 млрд. предназначена для нерезидентов.
Источник: https://antikor.
Теги: Украина, Донбасс, доллар, выходные
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