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Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей
Согласно прогнозу, в ноябре 2018 года ожидается 12 магнитных бурь.
Об этом пишет «Соцпортал».
Отмечается, что с 3 ноября по 6 ноября ожидается сильная магнитная буря.
Первая вспышка произойдет 3 ноября, в первой половине дня, но Солнце будет максимально активным до 4 ноября. В это время солнечное влияние может стать причиной недомогания, переживаний, а также появления негативных мыслей и эмоций.
Многие люди могут ощутить упадок сил уже за несколько часов до возникновения магнитных колебаний.
5 и 6 ноября солнечная активность несколько снизится. Несмотря на то, что в эти дни ожидается небольшое геомагнитное колебание, многие люди попросту не успеют оправиться после предыдущей магнитной бури. Чтобы не навредить своему здоровью, в эти дни следует заниматься только легкой работой, а важные дела, требующие умственной и физической нагрузки, перенести на другое время.
Отметим, что самые сильные магнитные бури припадут на такие дни: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 ноября. В эти дни может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать.
Слабые магнитные бури ожидаются 3, 4, 15 и 30 ноября. Конечно, их действие гораздо меньше повлияет на самочувствие и состояние здоровья. Но перепады настроения, упадок сил и другие мелкие недуги могут проявиться.
Полезные советы в дни магнитных бурь в ноябре 2018 года:
- Пейте достаточное количество воды.
- Даже если время года не самое теплое, все равно старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.
- Проветривайте помещение.
- Добавьте спорт. Даже десятиминутная зарядка способна улучшить самочувствие.
- Высыпайтесь.
- Старайтесь соблюдать режим питания.
- Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критичная, перенесите разговор на другой день.
- Источник : https://zi.dn
Теги: Донбасс, люди, ноябрь, расписание, магнитная буря
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