Новая пенсионная реформа: украинцам приготовили масштабные перемены

03.11.2018 10:24

Главное - это накопительные пенсии, которые введут для отдельных категорий.

Кабинет министров вскоре рассмотрит новый законопроект о накопительных пенсиях. Он может коснуться украинцев, работающих на вредных производствах и в тяжелых условиях. Это станет первым шагом на пути к реформированию действующей системы. Если документ поддержит правительство и Рада, около миллиона украинцев смогут рассчитывать на вторую пенсию.

Как рассказали в Министерстве социальной политики, вскоре на заседании Кабмина рассмотрят законопроект о "профессиональных пенсиях". Он коснется более миллиона работающих. Это те, кто трудится на производствах с вредными и тяжелыми условиями (так называемые списочники). К ним относятся шахтеры, крановщики, работающие под землей, с высокими температурами и т. д.

Дополнительный налог и право получать вторую пенсию получат украинцы не старше 35 лет, поясняет ученая Лидия Ткаченко. Работодателей обяжут платить за них больше, а вырученные деньги покроют дополнительные расходы. Если раньше Пенсионный фонд выплачивал пенсию по льготным условиям (тем, кто, к примеру, выходил на заслуженный отдых раньше), но лишние расходы компенсировал за счет работодателя, то сейчас эти выплаты будут взимать поэтапно. Проблема в том, что некоторые шахты и заводы закрылись, а пенсионеры — остались. Поэтому компенсировать их высокие пенсии было некому.

Куда пойдут деньги:

В частный пенсионный фонд.

Сколько заплатят:

Первый список (наиболее вредные работы) — на 15% больше (37% соцвзноса);

Второй список (вредные работы) — на 7% больше (29% соцвзноса).

"Страховые взносы будут осуществляться за счет повышенной ставки ЕСВ на общеобязательное государственное пенсионное страхование на 15 % — за лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 1, на 7 процентов — за лиц, занятых на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2", — говорится в разработанном Минсоцполитики законопроекте.

Сколько можно будет получать

Для примера OBOZREVATEL подсчитал, каким бы был размер второй пенсии крановщика со стажем 35 лет, который зарабатывал 15 тыс. грн. Согласно расчетам Нацкомиссии по ценным бумагам, при дополнительном взносе в 7% (крановщик относится ко второму списку профессий), размер второй пенсии должен составить 10,2%.

Таким образом, основная пенсия (если выходить в этом году) была бы на уровне 3,7 тыс. грн, а "вторая" — 1,5 тыс. грн. То есть в сумме крановщик на пенсии, если бы предложенные правила полноценно действовали, получал бы 5,2 тыс. грн. Стоит также учитывать, что если экономика Украины будет активно развиваться, то частные пенсионные фонды смогут приумножить сбережения более значительно. Тогда вместо 1,5 тыс. можно будет получать, например, 2 тыс. грн. Кроме того, согласно законопроекту, при выходе на заслуженный отдых можно будет получать разовую выплату.

Кроме того, как поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова, собранные средства позволят компенсировать расходы на пенсию до того момента, пока человек не достигнет 60-летия (речь идет о тех, кто раньше выйдет на пенсию).

"Если пенсионный возраст 60, то вы, проработав на опасных производствах, в соответствии с украинским законодательством имеете право выйти на пенсию раньше на 10 лет. Если вы уходите раньше, то период с 50 до 60 лет кто-то должен вам перекрывать эту пенсию, пока не вступит в силу закон об общем обязательном пенсионном обеспечении", — рассказала эксперт.

Еще одно важное преимущество частного накопительного фонда — деньги можно оставлять в наследство. То есть если, к примеру, шахтер прожил на пенсии всего один год и умер от инсульта, недополученные средства с частного счета сможет получить его семья.

Как заявили в Минсоцполитики, профессиональные пенсии — один из элементов появления полноценного второго уровня системы. Со временем всех украинцев обяжут откладывать на старость. Вот только власти до сих пор не определились: будут ли создавать единый государственный фонд, в котором аккумулируют все сбережения, или же украинцам разрешат открывать счета в частных фондах.

И проблема не только в этом. Чтобы накопительная пенсионная система стабильно работала, не должно быть резких скачков цен (высокая инфляция съедает сбережения), а финансовый рынок должен стабильно развиваться. Сильный фондовый рынок, стабильные цены на недвижимость, приток иностранных инвестиций — обязательные условия для полноценной работы накопительного уровня.

Источник : https://from-ua.com



