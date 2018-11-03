Погодные аномалии, голод и война: эколог рассказала о приближении страшной катастрофы

03.11.2018 16:00

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Украинский эколог Ирина Ставчук рассказала, что ожидает нашу планету в скором времени из-за изменения климата, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По словам эксперта, в ближайшие десятилетия в мире появятся сотни миллионов климатических беженцев, которые большим потрясением для населения нашей планеты. «Из-за изменений климата ООН на середину столетия прогнозирует, что будет в мире 250 млн климатических беженцев. Это люди, которые не смогут жить на своих территориях из-за нехватки или отсутствия питьевой воды в тех регионах, которые уже сейчас являются засушливыми. Сотни миллионов людей не смогут жить на своих территориях. Это может привести и к голоду, и к военным конфликтам, и к ряду сложных политических, экономических и социальных ситуаций», - рассказала Ставчук.



Эколог обратила внимание на тот факт, что уже сейчас в мире все чаще происходят аномальные погодные явления. Ставчук отметила, климат стремительно меняется из-за роста выброса парниковых газов. «На планете происходит изменение климата, и следствием является то, что увеличивается число аномальных погодных явлений, случаев, когда выпадает очень большое количество осадков или происходят смерчи и ураганы, или аномальные явление, как мы сейчас наблюдаем в Европе. Такие стихийные явления будут в будущем увеличиваться из-за роста выброса парниковых газов. Тенденция такая, что средняя температура на планете поднимается. Климат становится менее сбалансированным и количество аномальных природных явлений будет возрастать», - добавила Ставчук.