Пошел на рекорд. Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов

03.11.2018 20:41

Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В частности, 2 ноября он задекларировал проценты на общую сумму 1,353 млн гривен. С начала года его процентный доход от вкладов в МИБ составил 12,4 млн гривен.

Кроме того, с января Порошенко задекларировал 84,7 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.

Источник : https://antikor.com.ua