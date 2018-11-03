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Украина — это Малороссия. Известный российский режиссер сделал скандальное заявление
Поддерживающий аннексию Крыма известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что украинцы серьезно ошиблись, когда решили «идти на Запад». Об этом он сообщил в одном из интервью.
Так, Кончаловский высказал мнение, что это большое «заблуждение»:
«То, что происходит сейчас в Украине — это трагедия огромного количества людей. Она началась с колоссального заблуждения, которое было внедрено в большое количество замечательных украинских голов, что нужно идти на Запад. Это очень смешно, наивно. У меня кроме соболезнования и сожаления о такой глубочайшем заблуждении нету».
При этом режиссер добавил, что к украинцам придет «отрезвление» и они поймут, что у них «общая квартира» с Россией:
«Тут к сожалению нельзя ничего исправить. Это должен маятник прийти туда. Они должны в массе своей понять, что Западу Украина не нужна в том качестве, в каком она хочет быть, и что это покатится назад. И когда придет отрезвление… Ну понятно, мы же не можем разъехаться на разные улицы, мы живем в общей квартире, у нас общая культура. Конечно, Украина — не Россия. Но Украина и не Польша, и не Словакия, и не Румыния. Украина — это Малороссия».
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, режиссер, скандал, Малороссия
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