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Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов
Украинцы в сети высмеяли вранье пропагандистов Кремля о существовании "языковых патрулей" в Днепре. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкй" в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Ух ты ж блин, какая дичь", - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном фото видно пост, в котором женщина жалуется, что забирала ребенка со школы и разговаривала с ним на русском языке в Днепре. После этого "языковой патруль" оштрафовал ее на 750 гривен.
Это стало причиной едких насмешек среди пользователей.
"Легко отделалась. Могли и язык вырвать, и кровь у ребенка выпить", - сказал пользователь Аликаб Мугабли.
"Кстати, да. Идея – огонь. Налог на ватность", - подчеркнул юзер Остап Вишня.
"Пусть поменяют методичку. Уже не актуально. Даже самые упоротые кацапоотродье не верит в такое", - сказал пользователь Панда.
Теги: Донбасс, украинцы, пропаганда, фейк
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