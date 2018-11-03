Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов

03.11.2018 14:40

Украинцы в сети высмеяли вранье пропагандистов Кремля о существовании "языковых патрулей" в Днепре. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкй" в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна



"Ух ты ж блин, какая дичь", - говорится в подписи.



Обратим внимание, что на опубликованном фото видно пост, в котором женщина жалуется, что забирала ребенка со школы и разговаривала с ним на русском языке в Днепре. После этого "языковой патруль" оштрафовал ее на 750 гривен.



Это стало причиной едких насмешек среди пользователей.



"Легко отделалась. Могли и язык вырвать, и кровь у ребенка выпить", - сказал пользователь Аликаб Мугабли.



"Кстати, да. Идея – огонь. Налог на ватность", - подчеркнул юзер Остап Вишня.



"Пусть поменяют методичку. Уже не актуально. Даже самые упоротые кацапоотродье не верит в такое", - сказал пользователь Панда.