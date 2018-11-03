Возле Харькова обнаружили бездыханное тело девочки-подростка

03.11.2018 16:19

Найдена убитой 15-летняя студентка колледжа.



В Харьковском районе полицейские устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.



Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции накануне в 20:29.



К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.



Во время розыскных мероприятий тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.



Вчера в полиции сообщили, что правоохранители разыскивают Онищук Алису Викторовну, 31.03.2003 г.р., жительницу пгт. Бабаи.



"2 ноября 2018 около 7.20 утра Алиса Онищук поехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в городе Харькове и до сих пор не вернулась", - говорилось в сообщении.