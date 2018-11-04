4 ноября: какие праздники отмечают в этот день

День работника социальной сферы Украины .

В первое воскресенье ноября на Украине отмечают День работника социальной сферы, установленный Указом Президента Украины № 374/99 от 13 апреля 1999 года.

Этот профессиональный праздник является свидетельством высокой оценки государством роли работников, которые являются проводниками между государственной политикой по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений и обществом.

День железнодорожника Украины

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины в 2002 году. Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги.

Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-венгерской империи, на территорию современной Украины — во Львов — прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

Ежегодно 4 ноября верующие почитают Казанскую икону Божией Матери. В день праздника любые молитвы обретают силу, и каждый может попросить у Высших Сил помощи и поддержки.

С раннего утра верующие отправляются на службу, чтобы вознести молитвы Божией Матери, выразить ей благодарность за покровительство. После этого священнослужители проводят крестный ход, неся во главе процессии святой лик.

Именины 4 ноября отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Федор.

Источник : https://zi.dn.ua