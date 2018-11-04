Хотел пойти против Пушилина. В Донецке арестовали «депутата ДНР»

04.11.2018 07:37

В неподконтрльном Украине Донецке сегодня местная «оппозиция» планировала митинг протеста против незаконных «выборов главы ДНР». При этом был арестован один из организаторов митинга и «депутат Верховного Совета ДНР» Александр Смекалкин. Об этом сообщил его соратник Андрей Сафронов.

На своей странице в соцсети Сафронов пишет, что Смекалкин был арестован по личному приказу «министра МВД»:

«Александра арестовали сотрудники УБОП по личному распоряжению министра МВД Дикого без каких-либо юридических оснований. Дикий и его цепные псы совершили преступление, арестовав депутата на квартире у знакомых, что говорит о предварительной слежке».

Официальной информации по данному происшествию нет.

Источник: https://donpress.com