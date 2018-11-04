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Коммунальная удавка затягивается: когда и насколько вырастут тарифы

04.11.2018 10:42
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Коммунальная удавка затягивается: когда и насколько вырастут тарифы

Новые тарифы будут установлены примерно в начале ноября.

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги уже в начале следующего месяца. Как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, при учете подорожания газа на 23,5%, за воду и отопление придется заплатить на 16% больше.

По мнению эксперта Валентина Землянского, украинцы будут платить за горячую воду и отопление на 15% больше (от 200 гривен и выше), в зависимости от отапливаемой площади. Об этом пишет издание facenews.

При этом, если на оплате за воду можно сэкономить, подогревая ее на газе, или установив бойлер, то с отоплением будет сложнее. Счета за отопление напрямую зависят от температуры на улице.

Землянский отметил, что новые тарифы будут установлены примерно в начале ноября, а это значит, что платежки по новым ценам украинцы получат уже до Нового Года.

Чтобы ваш кошелек не почувствовал существенного удара от повышения цен и чтобы можно было меньше платить за коммуналку, специалисты предлагают заняться энергоэффективностью дома: утеплить фасад, чердак, фундамент и установить теплопункт. Они утверждают, что такие затраты быстро окупятся после подорожания тарифов.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, министр, ноябрь, тарифы
 
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