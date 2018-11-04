Новая услуга для пользователей мобильной связи: уже скоро в Украине

04.11.2018 16:50

В большинстве стран мира это уже есть. У нас - с 1 февраля.

С 1 февраля 2019 года в Украине появится услуга по переносу мобильных номеров абонентов связи. С этой даты абоненты, которые хотят сменить оператора, смогут сохранить свой номер телефона.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, передает UA1.

Он отметил, что услуга будет способствовать усилению конкуренции среди операторов, что приведет к росту качества услуг мобильной связи.

"Внедрение этой услуги должно было состояться уже давно. Ее стоимость должна быть невысокой, чтобы процесс происходил быстро. Для самих операторов это мощный стимул конкурировать и предложить более качественные услуги. Ведь, если абонента устраивает качество оператора, он сможет его изменить и не потерять номер", - отметил Животовский.

По словам председателя комиссии, в большинстве стран мира уже действует такая услуга, а в Украине ее внедрению мешали определенные юридические ограничения.

Источник : https://from-ua