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Новая услуга для пользователей мобильной связи: уже скоро в Украине
В большинстве стран мира это уже есть. У нас - с 1 февраля.
С 1 февраля 2019 года в Украине появится услуга по переносу мобильных номеров абонентов связи. С этой даты абоненты, которые хотят сменить оператора, смогут сохранить свой номер телефона.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, передает UA1.
Он отметил, что услуга будет способствовать усилению конкуренции среди операторов, что приведет к росту качества услуг мобильной связи.
"Внедрение этой услуги должно было состояться уже давно. Ее стоимость должна быть невысокой, чтобы процесс происходил быстро. Для самих операторов это мощный стимул конкурировать и предложить более качественные услуги. Ведь, если абонента устраивает качество оператора, он сможет его изменить и не потерять номер", - отметил Животовский.
По словам председателя комиссии, в большинстве стран мира уже действует такая услуга, а в Украине ее внедрению мешали определенные юридические ограничения.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, услуги, мобильная связь
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