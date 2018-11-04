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Погода в Донецкой области 4 ноября
В воскресенье, 4 ноября, в Донецкой области погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков.
В утренние часы температура воздуха составит +4... +11 градусов, Днем столбики термометров поднимутся до +13... +9, однако вечером снова опустятся и остановятся на отметке 7 градусов выше ноля.
В течение дня ветер будет дуть в северном и северо-западном направлении со скоростью 0,5 — 2,7 м/с.
Народный прогноз погоды: 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет»
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, погода, ноябрь
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