Субсидии 2019.Этапы монетизации.

04.11.2018 10:57

На следующий год в государственный бюджет заложено 55 млрд грн для выплат субсидий.

Уже в 2019 г. в Украине должна пройти полная монетизация субсидий. Уже разработан поэтапный процесс, по которому и будет проходить процедура. Правда, и у экспертов, и у населения сейчас есть масса опасений по этому поводу. Сайт "Сегодня" рассказывает, стоит ли опасаться монетизации, как все это пройдет и хватит ли на всех денег.

Что происходит сейчас

В Украине процесс реформирования субсидий все никак не закончится. Так, правила получения субсидий продолжают ужесточаться, а, например, с 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы. Тогда субсидии потеряли люди, которые были собственниками автомобилей младше пяти лет, те, у которых площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, и многие другие. В общем, из-за таких изменений субсидий лишился каждый пятый-шестой получатель.

"Полным ходом используются новые имущественные критерии, которые были утверждены в мае этого года. Которые предусматривают невозможность получения субсидии теми, у кого в собственности есть квартира, площадью больше, чем 120 кв. м, дом, площадью больше 200 кв. м, автомобиль, моложе 5 лет, разовые покупки на сумму более 50 тыс.", – отмечает в комментарии "Сегодня" Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента.

Но, вскоре в этой сфере грянет очередное нововведение – массовая монетизация. К осени 2019 года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий, старт которой намечен на 1 января.

Об этом недавно заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, сейчас выплачивают сэкономленные средства уже 1,3 млн украинских домохозяйств, а в 2019 г. эта цифра еще увеличится.

"Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим предоставителям коммунальных услуг", – добавил премьер.

Этапы монетизации субсидий

Монетизацю субсидий должны провести из-за того, что такое условие есть в меморандуме с Международным валютным фондом. В правительстве недавно заявили, что происходить переход на выплату живых денег будет в три этапа, первый иp которых начнется 1 января 2019 г.

Во время первого этапа деньги получат те украинцы, которые обратились за помощью от государства с новым пакетом документов. На этом этапе изменения затронут около 100–150 тыс. домохозяйств.

Получателям помощи от государства сэкономленные на энергоресурсах средства будут выдаваться "живыми деньгами".

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления – ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным", – передает Укринформ слова министра социальной политики Андрея Ревы.

Второй этап стартует с 1 мая следующего года и будет направлен на те домохозяйства, которым были назначены субсидии на неотопительный период 2019 г.

Третий, заключительный этап, начнется с октября, чтобы успеть до нового отопительного сезона. Именно тогда состоится полный переход на монетизацию субсидий в Украине.

Зачем нужна монетизация и нужно ли чего-то опасаться

К монетизации субсидий относятся по-разному. С одной стороны – это живые деньги, которые человек может потратить на оплату коммунальных счетов, а с другой – процедура до конца не урегулирована, да и всегда есть опасения, что денег в бюджете на выплату субсидий попросту не хватит.

Тем не менее, в правительстве считают, что система начисления субсидий, которая существовала до этого, раздувает траты государства и не стимулирует экономить. Первые монетизированные субсидии у нас начали выплачивать как раз тем, кто смог сэкономить и потратить меньше запланированного газа во время отопительного периода. Правда, пока никаких законодательных инициатив, которые бы регулировали, куда пойдут полученные людьми деньги, в Украине нет.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, кто в первую очередь проиграет и выиграет от проведения монетизации субсидий, и будут ли проблемы с нехваткой бюджетных средств.

"На самом деле, с нехваткой средств не будет проблем. Более того, если мы проведем монетизацию и перейдем к тому, чтобы цена на газ была полностью рыночная, больше всего от этого выиграют именно малообеспеченные слои населения, поскольку они смогут получить больше живых средств. Что будет происходить, если мы весь этот газовый ресурс, который у нас добывается, будем продавать на рынке? Кто в этом случае в проигрыше? Во-первых, облгазы, потому что они теряют возможность зарабатывать на различных предприятиях. Кроме того, в этом случае, нужно, и чтобы была возможность конкуренции для продажи газа населения. В этом случае рентабельность продаж газа населению также сократится. Также проигрывают те, кто много потребляет, потому что им придется платить больше. Но, как правило, это более состоятельные семьи. Для них это будет неприятно, но не критично", – отметил экономист.

Он также добавляет, что монетизация льгот существенно повлияет на рост благосостояния малообеспеченных слоев населения.

"Выигрывают маленькие домохозяйства и вообще малоимущие семьи. В том числе, выгоду смогут получить домохозяйства, которые газ вообще не потребляют. Они смогут получить право на то, чтобы им давали определенную компенсацию на расходы на горючее, которое может быть в разной форме", – добавил Кушнирук.

Недавно на круглом столе на тему "Жилищные субсидии: на пути до монетизации" независимый эксперт по вопросам энергосбережения Святослав Павлюк отметил, что монетизация заставляет потребителя изменять свое поведение и стимулирует экономию энергоресурсов.

"Государство должно дать возможность домохозяйствам использовать субсидиальные деньги на модернизацию жилья ради лучшего энергосбережения. Также необходимо доносить до потребителей, что субсидии будут выдаваться не вечно, а объемы выплат будут сокращаться. Поэтому критически важно вкладывать деньги в модернизацию жилья", – пояснил эксперт.

В свою очередь, Ольга Пищулина, эксперт по вопросам социальной поддержки населения Центра Разумкова, обратила внимание, что в западных странах субсидии получает только около 2–5% населения, тогда как в Украине эта цифра достигает почти 50%.

Она также добавила, что монетизацию субсидий назвать однозначно позитивной нельзя, потому что не все элементы механизма продуманы достаточно хорошо.

Так, одна из проблем – возможная нехватка денег для выплат субсидий. Правда, в правительстве настроены достаточно оптимистично. По информации пресс-службы Кабмина, на 2019 г. в проект госбюджета заложено 55 млрд грн для выплат субсидий для населения. Владимир Гройсман пояснил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составило 6,9 млн. В следующем году этот показатель останется, по прогнозам, в таких же пределах. И вынужденное повышение цены на газ, а значит, тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

"Свою частичку семья как платила, так и будет платить. Остальное заплатит государство", – сказал Гройсман.

Источник : https://www.segodnya.ua