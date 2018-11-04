- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Украинцев обяжут платить за соседскую коммуналку12:15
Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема
Переселенцы, которые обращаются с помощью адвокатов в суд, выигрывают свои дела и доказывают в судебном порядке, что действия управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) были незаконными. Об этом рассказала адвокационный координатор Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Дарина Толкач (на фото).
По ее словам, почти 98-99% всех пенсионных дел переселенцев, с которыми работает БФ «Право на защиту», – выигрышные.
Однако, существует большая проблема с исполнением решений судов. «Поскольку основной линией и Пенсионного фонда, и Министерства социальной политики является фактически использование всех возможностей для того, чтобы сэкономить государственный бюджет. Мы знаем, что Пенсионный фонд дотируется из государственного бюджета, задача как раз – экономить эти средства. И с исполнением решений возникает очень большая проблема. Это отдельные производства, которые занимают огромное количество времени и адвокатов, и юристов для того, чтобы исполнить эти решения», – сказала она.
Но, как отмечает Дарина Толкач, позитивная практика есть. «Хочется понять в диалоге с государственными органами, какую они видят адекватную схему выполнения такой категории решений. Поскольку относительно отдельных категорий пенсионных дел Минсоцполитики разработало уже отдельную процедуру и предусматривается, что в отношении исполнения пенсионных дел внутренне перемещенных лиц может появиться также отдельная процедура. Поскольку на сегодня общая процедура себя зарекомендовала достаточно не эффективно», – отметила правозащитница.
Источник: https://dnews.
Теги: Донбасс, пенсия, переселенцы
- Как получить надбавку к пенсии за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС
- В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий
- В "ЛНР" ухудшается социально-экономическая ситуация из-за невыплаты пенсий
- Донецким пенсионерам перечислили деньги
- Счетная палата: денег на повышение зарплат и пенсий может не хватить
- Индексация зарплат и пенсий: что ждать украинцам в 2017 году
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)13:37
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену