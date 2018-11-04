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Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл

04.11.2018 10:13
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Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл
Украина и Турция договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли до конца 2018 года

Об этом сообщает "Укринформ".

Об этом в ходе пресс-конференции по результатам заседания Стратегического совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в объеме $10 млрд", - заявил Эрдоган.

Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.

"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", - сказал Эрдоган.

Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: Украина, Донбасс, Турция, торговля
 
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