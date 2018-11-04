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Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза
В стенах украинского парламента появился законопроект, который предусматривает введение новых штрафов для граждан
Об этом заявил адвокат Александр Гун.
«На человека будут наложены штрафные санкции. Это является требованием Евросоюза, и мы идем к этому давно», — отметил он.
«По сути, уничтожается такой институт, как прописка или место регистрации. Он из обязательного станет добровольным, и переносится в декларативный характер. За указанную неправдивую информацию о месте своего проживания будут штрафы», — подчеркнул он
Также, по словам Гуна, собственники помещений, если регистрация была сделана без него, будет получать соответствующее сообщение почтой.
«В случае, если регистрация не отвечает действительности, а человек не проживает в том месте, которое указала, то она может отменить ее, обратившись в соответствующий орган», — уточнил он.
Подчеркнем, что соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте №9218.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, штраф, Евросоюз, украинец
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