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Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза

04.11.2018 20:29
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В стенах украинского парламента появился законопроект, который предусматривает введение новых штрафов для граждан

Об этом заявил адвокат Александр Гун.

«На человека будут наложены штрафные санкции. Это является требованием Евросоюза, и мы идем к этому давно», — отметил он.

«По сути, уничтожается такой институт, как прописка или место регистрации. Он из обязательного станет добровольным, и переносится в декларативный характер. За указанную неправдивую информацию о месте своего проживания будут штрафы», — подчеркнул он

Также, по словам Гуна, собственники помещений, если регистрация была сделана без него, будет получать соответствующее сообщение почтой.

«В случае, если регистрация не отвечает действительности, а человек не проживает в том месте, которое указала, то она может отменить ее, обратившись в соответствующий орган», — уточнил он.

Подчеркнем, что соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте №9218.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, штраф, Евросоюз, украинец
 
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