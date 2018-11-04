В Чернобыльской зоне задержали иностранцев.

04.11.2018 19:55

Им грозит большой штраф.



В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС около села Бычки правоохранители задержали троих граждан Финляндии, незаконно проникших на территорию вне контрольно-пропускных пунктов на автомобиле, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.



22-, 23- и 24-летние нарушители приехали с целью экстрим туризма.



«В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан», - сказано в сообщении.



В Ивановский райсуд Киевской области направлены метариалы для принятия решения. Машина сталкеров находится на штрафплощадке.

Правоохранители обратилась в миграционную службу с просьбой сократить срок пребывания этих граждан в Украине.