В Украине началась подготовка к выборам в 123 объединенных территориальных громадах

С 3 ноября в Украине дан официальный старт избирательному процессу первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад, а также сельских, поселковых и городских голов в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО), передает УНИАН.



Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, выборы в 15 городских, 21 поселковом, 87 сельских ОТО в 21 области состоятся 23 декабря 2018 года. В состав 123 ОТО также вошли и 511 местных советов. По предварительным подсчетам, принять участие в этих выборах смогут свыше 685 тысяч избирателей.



В соответствии с Календарным планом подготовки к выборам, районные избирательные комиссии должны образовать избирательные комиссии сельские, поселковые и городские, а также сформировать их состав, до 10 ноября.



А уже 19 ноября начнется процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на первых местных выборах.



Известно также, что на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря предусмотрена сумма в 31 миллион 51 тысяча 500 гривен.

Источник : https://zi.dn.ua