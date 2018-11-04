- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза20:29
- В Чернобыльской зоне задержали иностранцев.19:55
- Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема19:40
- Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество19:29
- Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро 19:13
Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество
Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство.
Украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать владельцем имущества по наследству, пишет Политека.
Согласно новому постановлению №231 Кабинета Министров Украины, субъекты оценочной деятельности имеют право определять оценочную стоимость движимого и недвижимого имущества. А в Порядке совершения нотариальных действий №296 / 5, утвержденном Приказом Министерства юстиции Украины четко прописано, что нотариусы не могут удостоверить сделку по договору дарения или вступления в наследство.
Большинству украинцев непонятно, каким образом будет работать закон. Ведь теперь родственникам придется оформлять договор купли/продажи.
То же самое со вступлением в законное наследство после смерти близкого родственника, получается, что имущество достанется государству.
Проблема в том, что теперь субъекты оценочной деятельности не имеют права выполнять свои прямые обязанности по отношению к договорам дарения и вступления в наследство. Потом, украинцы будут идти на платные консультации к нотариусам, откуда в разочаровании выйдут без каких-либо подписанных бумаг.
До тех пор, пока закон о деятельности субъектов оценки имущества будет существовать в данном виде, украинцам не удастся вступить в наследство и получить движимое или недвижимое имущество, что принадлежит ему по предварительным законам.
К слову, ваше имущество может стать государственным: новый закон позволяет отбирать у украинцев жилье. В Украине продолжает накапливаться долг за коммунальные услуги из-за их постоянного подорожания, с которым не могут справиться большинство граждан.
Счета за коммуналку не закрыты у каждой пятой квартиры в типичной многоэтажке, и даже украинцы с высоким достатком не спешат рассчитаться за услуги. При этом половина из них просто накапливает долги за услуги, а другая переходит в режим строгой экономии, чтобы как-то справиться с платежами.
И вот украинцы, которые не могут справиться с давление сумм в платежках, предстали перед новой угрозой.
Теперь у должников по решению суда могут арестовать любое имущество. А если сумма долга превышает размер десяти минимальных зарплат, исполнительная служба имеет право в счет долга продать на аукционе единственное жилье должника, за которое тот не в состоянии платить.
Источник : https://from-ua
Теги: Украина, Донбасс, наследство, имущество
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения
- Трамп заявил, что получил в наследство беспорядок в стране и в мире
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США
- Снегирев: На обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»20:05
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»23:50
- В Донецке мощный обстрел: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности23:37
- Построенный россиянами мост затопило: сотни людей "отрезаны от материка", пострадавших эвакуируют (ВИДЕО) 23:25
- В Горловке отправили «полицию» в «усиление»22:41
- Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей22:20
- Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль22:03
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе21:21
- Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни21:00
- Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты20:44
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко