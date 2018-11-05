"Без вас было хорошо, в**ите отсюда": крымчане уже не выносят россиян, в Крыму России больше не рады - соцсети

05.11.2018 09:51

Россиян жизнь в оккупированном Крыму привлекает климатом на полуострове и тем, что там… "Россия мало чувствуется".

Как пишет блогер КРЫМский бандеровец, даже после недавних трагических событий количество россиян, желающих переселиться в Керчь, практически не сократилось, передает "Диалог.UA". "Жители Керчи после теракта снова отбиваются от безграмотной саранчи, но даже на крымских пабликах саранчи уже больше, чем местных. Мне иногда кажется, что на улицах крымских городов картина уже аналогичная.

Одно аканье кругом и бородачи с Кавказа", - пишет блогер.

В местных онлайн-пабликах люди не скрывают своих намерений, интересуются ценами на недвижимость, другими подробностями. Однако местные жители отвечают не особенно охотно, а нередко и вовсе "популярно" объясняют россиянам, что "Крым не резиновый". В комментариях к посту крымчане пишут, что сейчас на полуострове можно без труда отличить коренных жителей от "понаехавших".

Последних – по уровню культуры "ниже плинтуса". Также пользователи соцсети отмечают, что россияне даже не осознают, что один из факторов, благодаря которым Крым сейчас настолько привлекателен для жителей РФ, - его "нероссийскость", отсутствие (во всяком случае – пока) таких "прелестей" российской обыденности как повальное бескультурье и всепоглощающая серость. Напомним, в Крыму взвыли от России, мечтают об Украине и заявляют, что после аннексии катастрофа на полуострове охватила все отрасли. Добавим, в Сети показали, что произошло с Севастополем спустя четыре года российской оккупации.



Источник: www.dialog.ua