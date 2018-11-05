Безналичный проезд. 4 вопроса про электронный билет

05.11.2018 17:45

Полтора года назад в мае 2017 года вступил в силу закон о введении единого электронного билета. Он позволил украинским городам по желанию отказаться от наличного расчета в общественном транспорте в пользу электронной системы. За это время некоторые города уже успели запустить систему, другие – только работают над проектом. Несмотря на различные темпы реализации реформы, алгоритм работы электронного билета остается похожим. Что, где и как работает – собрали самые распространенные вопросы про электронный билет.

Как пользоваться электронным билетом?

Единый электронный билет, или, как его проще называют, е-билет – это пластиковая карточка, которую можно пополнять на определенное количество поездок. По такой карте можно ездить во всех видах городского наземного транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях.

Оплата производится с помощью специального терминала – валидатора, установленного в салоне. В зависимости от размера транспортного средства в каждом автобусе и троллейбусе должно быть 3-5 таких устройств. Пассажиру достаточно приложить карту к валидатору, и сумма проезда будет списана со счета. Далее устройство должно выдать чек, по которому контроллер сможет проверить оплату проезда.

Кроме оплаты специальной транспортной карточкой, есть еще несколько способов, как можно расплатиться за поездку: банковской картой в транспорте или одноразовым талончиком с QR-кодом, который можно купить в терминалах IBox, муниципальных и коммерческих киосках («Союзпечать», «Туринфо», «Т-Киоск»). Также в некоторых местах можно заплатить карточкой местного жителя, как например: «карточка киевлянина» в столице или «файна карта» в Тернополе.

Важно знать, что, даже несмотря на появление электронной системы, талон на проезд все еще можно купить у кондуктора за наличные. Кондукторы имеют мобильные валидаторы и могут распечатать одноразовый билет.

Цена е-билета зависит от города, стоимости проезда и пакета услуг, который он предоставляет. В среднем карточку можно купить за 40-50 гривен. Существуют как безлимитные предложения, которые позволяют ездить в течение одного или трех месяцев без ограничения количества поездок, так и пакет «кошелек», который можно пополнять на желаемую сумму. Также есть студенческие и ученические электронные билеты, которые традиционно стоят дешевле.

В каких городах работает система?

Над внедрением реформы работает около 20 украинских городов. Некоторые уже успели почувствовать первые результаты, другие только готовятся к запуску. Первым городом в Украине с системой безналичной оплаты в транспорте стал Житомир. Система начала работу еще осенью прошлого года. Электронные билеты в общественном транспорте работают в Тернополе, Харькове, Хмельницком, Мариуполе, Белой Церкви и Чернигове. С начала года пилотный вариант электронного билета тестируют также в трамвае 1-го маршрута в Днепре.

С 1 ноября этого года в тестовом режиме систему запускают в Киеве. По словам главы департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, тестировать систему будут в течение года до 30 октября 2019-го включительно. Монтаж валидаторов в транспорт еще продолжается, всего планируется установить 1,5 тысячи устройств.

Еще ряд украинских городов – Львов, Винница, Николаев, Ужгород – планируют запустить технологию в следующем году.

Как нововведение влияет на льготников?

Граждане с правом льготного проезда и дальше могут пользоваться транспортом бесплатно. Для них предусмотрены электронные карточки, которые можно получить бесплатно. При этом льготники, так же, как и другие пассажиры, должны удостоверять свою карточку через валидатор. Это так называемый «нулевой билет» для льготных категорий, который позволит решить проблему компенсаций перевозчикам за льготные перевозки. По словам советника мэра Днепра Яники Мерило, е-билет – это возможность избежать льготной дискриминации.

«У меня в салоне и так много льготников. Ждите следующую маршрутку» – типичная ситуация, когда водитель закрывает двери прямо перед пенсионером. Когда же льготник будет пользоваться е-билетом, устройство будет показывать, что у него есть право на проезд», – отмечает она.

Таким образом, благодаря электронному билету льготные категории граждан имеют гарантированное право на проезд, а местные власти четкую статистику. Перевозчики же могут получить от города именно ту сумму компенсации, которая была потрачена на льготный проезд.

Какие преимущества электронной билета?

Эксперты отмечают, что система электронного билета удобна как для пассажиров, так и для перевозчиков. Пассажир с е-билетом получает больше вариантов, как именно он хочет оплатить проезд: наличными или бесконтактно. Карточку можно пополнять в удобное для себя время с помощью интернет-банкинга и терминалов. В транспорте не нужно искать кондуктора, передавать деньги за проезд, а потом долго ждать сдачу. Кроме того, с электронным билетом пассажир может пересаживаться с одного вида транспорта на другой в течение получаса не оплачивая проезд во второй раз. При этом для владельцев е-билетов обещают системы скидок: чем больше поездок покупаешь, тем дешевле они стоят.

Более того, е-билет – это повышение уровня безопасности на дороге. Водители автобуса могут спокойно следить за дорогой, а не работать параллельно кондуктором.

Преимущества электронного билета замечают и на уровне городской власти. Появляется учет реального пассажиропотока, ведь вся информация с валидаторов передается на компьютеры и систематизируется. По словам директора КП «Житомиртранспорт» Ивана Фурлета, после введения электронного билета стало понятно, в какое время и в каких направлениях транспорт больше загружен. Поэтому городские власти смогли увеличить количество автобусов и троллейбусов в пиковые часы. Со своей стороны, заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткачук уверяет, что есть и финансовая выгода. Ведь прозрачная статистика позволяет бороться с недобросовестными перевозчиками.

«Билеты печатает система и они все уникальны. Их можно отследить и теперь нет возможности сманипулировать и, например, продать билет дважды», – объясняет он.

Представители городской власти говорят, что переход на е-билет происходит постепенно, чтобы украинцы успели освоить и привыкнуть к новой технологии. Тестирование может занимать больше года, ведь в каждом городе нужно увидеть, как на практике работает система, которые есть слабые места и проблемы. Когда все детали будут налажены, только тогда обычные бумажные билеты смогут отойти в историю.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля