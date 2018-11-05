Цена на бензин в Украине продолжает снижаться

05.11.2018 17:15

В период с 2 по 5 числа текущего месяца цена бензина и дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях продолжила снижаться на 0,2-1 гривен за литр. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем сообщении компании UPECO, при этом ее эксперты сослались на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.



При этом известно, что в сети АЗС SOCAR бензин подешевел на 50 коп./л, до А-92 - 33,49 грн/л, и А-95 - 34,49 грн/л. На заправках Glusco в украинской столице бензины упали в цене на 20 коп./л, до А-92 - 32,25 грн/л, А-95 - 33,25 грн/л. Киевский оператор KLO снизил стоимость А-92 и А-95, до 31,99 грн/л, и 32,49 грн/л, соответственно. В то же время, АЗС БРСМ-Нафта свои цены на бензин снизили еще на 20 коп./л, до: А-92 - 29,49 грн/л, А-95 - 29,79 грн/л, А-95 Премиум - 31,19 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л.



Соответственно, по информации на сегодняшний день средние цены на заправках в Украине опустились до такого уровня: А-92 - 31,55 грн/л, А-95 - 32,66 грн/л, А-95 Премиум - 33,77 грн/л, ДТ - 32,30 грн/л.