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Депутаты сошли с ума: в Украине хотят запретить продажу шприцов, ваты и витаминов
В Украине предложили запретить продажу изделий медицинского назначения, в том числе шприцов, капельниц и БАДов, в аптеках. Соответствующий законопроект под номером 8591 зарегистрировали в парламенте.
О том, что предложенный документ может изменить и как это отразится на украинцах, на брифинге 5 ноября рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Владимир Руденко. Как передает "Укринформ",законопроект №8591 запрещает аптечным пунктам продавать все, кроме лекарств.
"То есть с принятием нового закона аптеки не смогут реализовывать такие необходимые товары, как шприцы, капельницы, вата, марля, пластырь, стерильные перчатки и другая продукция для медицинских целей", — сообщил Руденко.
Отмечается также, что Минздрав поддержал вышеуказанный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" после внесения в него правок. В случае его принятия минимальное допустимое расстояние между аптеками составит 500 метров.
Также планируют установить ограничение количества аптечных пунктов. Для физлица-предпринимателя — максимум одна аптека, для юрлиц — максимум четыре в сети. При этом всех владельцев аптек обяжут иметь фармацевтическое образование. Однако эти нововведения будут распространяться только на новые аптеки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, депутат, аптека, запрет
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