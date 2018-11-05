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Как оформить субсидию через Интернет
В Украине начался отопительный сезон, и многие семьи задумались об оформлении субсидии. Сейчас подать документы на получение государственной помощи можно, не выходя из дома. EtCetera расскажет, как это сделать.
Шаг первый: РЕГИСТРАЦИЯ
Для того чтобы оформить субсидию онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. Сделать это можно тремя способами:
— через электронную почту;
— через электронный банкинг (Приват24);
— с помощью электронной подписи.
Впрочем, посетить управление социальной защиты населения вам все равно придется.
Если вы зарегистрировались через электронную почту, то вам нужно будет занести в собес документы в бумажном варианте. Правда, вы сможете попасть к специалисту вне очереди.
Тем, кто воспользовался сервисом Приват24, нужно прийти в управление соцзащиты и оставить свою подпись на документах.
Шаг второй: ЗАЯВЛЕНИЕ
После регистрации нужно заполнить бланк заявления на получение государственной помощи. В заявлении следует указать информацию о себе и о вашей семье, технические характеристики жилья, а также отметить, на какие коммунальные услуги вы хотите получать субсидию. Также нужно указать, есть ли в вашей квартире счетчики.
Здесь важно не запутаться в буквах и цифрах. Главное – правильно указать номера ваших личных счетов и коды ЕГРПОУ коммунальных предприятий, предоставляющих вам коммунальные услуги. Эти цифры можно узнать из бумажных платежек и оплаченных счетов. А если вы ошибетесь в названии коммунального предприятия – это не страшно. Вы сможете исправить ошибку уже в собесе, написав правильное название в графе «Примечания» в бумажном варианте документов.
Кстати, на сайте работает сервис онлайн-помощи, который отвечает на самые распространенные вопросы. Кроме того, система может сама указать на ошибки в заполнении документов.
Шаг третий: ДЕКЛАРАЦИЯ
Вместе с заявлением нужно заполнить декларацию о доходах за год. Если у вас есть несколько видов доходов (например, вы работающий пенсионер и сдаете комнату в аренду), то ваши ФИО нужно будет указать трижды – по соответствующим статьям дохода («пенсия», «зарплата», «другое»).
ВАЖНО! Время от времени сайт выдает ошибки. Поэтому желательно создать на своем компьютере отдельный файл и внести туда всю информацию, необходимую для заполнения заявления и декларации. Иначе, в случае ошибки, вам придется собирать все данные заново.
Шаг четвертый: ОТПРАВКА
Если вы все сделали правильно, то вам остается только отправить заполненные бланки. После этого на вашу электронную почту придет письмо с подтверждением об отправке. Достаточно быстро, за один-два дня, вы получите ответ от управления соцзащиты. В нем вам сообщат о назначении субсидии либо об отказе (тогда вам должны объяснить причины). Потом вам нужно будет в течение месяца посетить собес и поставить подпись на документах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, субсидия
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