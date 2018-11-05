- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Украинцев обяжут платить за соседскую коммуналку12:15
Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре
В ноябре украинцам стоит ожидать серьезных температурных колебаний. Последний месяц осени начался относительно тепло, однако в 20-х числах ожидается существенное похолодание и морозы.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.
«С 1 по 7 ноября ожидается плюсовая температура. Дневные показатели будут достигать 10-12 градусов выше нуля, а ночные 5-7 градусов. С 7 по 9 ноября ожидаются минусовые температуры, но "минус" будет небольшой: 1-3 градуса. С 9 по 20 ноября четыре раза столбик термометра пересечет отметку 0 градусов – 4 дня будет плюсовая температура, 4 дня будет держаться "минус", а потом снова "плюс". Но разница температур будет небольшой: от 1-3 мороза до 2-4 тепла», – рассказал синоптик.
По словам синоптика, существенное похолодание наступит с 22 ноября и продержится несколько дней – примерно до 27 числа.
«9-14 мороза ночью, а последние 3 дня ноября снова будет плюсовая температура», – добавил он.
Синоптик пояснил, что ноябрьская погода вообще отличается своей изменчивостью.
«Переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты, вот почему нередко в ноябре на один и тот же день приходятся иногда противоречивые приметы», – пояснил Горбань.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
- «Местами даже морозы», - синоптики изменили прогноз на Пасху
- Из-за сильнейших морозов в Украине закрываются школы
- Мороз убил 10 человек, теперь наступает гололед
- Жителей Донецка просят утеплить колодцы. Грядут морозы
- В славянском ЗАГСе замерзают молодожены
- Донецкий губернатор взял под контроль бездомных
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)13:37
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену