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На Закарпатье отказались говорить на украинском: местные боятся международного конфликта
На Закарпатье украинцы боятся повторения крымско-донбасского сценария из-за растущей поддержки Венгрией своей диаспоры там
Венгры – самая крупная диаспора в регионе, их здесь 150 тысяч или 11% населения области. Причем мадьяры, как их здесь называют, расселены компактно в Береговском, Мукачевском, Виноградовском и Ужгородском районах и считают эти места венгерской землей.
Отношения с диаспорой начали обостряться после того, как в венгерском консульстве Берегово начали выдавать паспорта жителям Украины, а вместе с ними и советы, как скрывать их от украинских правоохранителей.
Украинцы и мадьяры в регионе пока стараются жить мирно, но время от времени дело доходит до разных провокаций.
«Продавщица в магазине принципиально говорила со мной на венгерском, которого я не знаю. Я плюнул и пошел за покупками в другой магазин», — рассказывает 55-летний Николай, строитель из-под Рахова.
Он отметил, что в то же время нормально общается со своими коллегами-венграми, вместе даже празднуют два Рождества. Но мужчина уверен – регион находится на грани межнационального конфликта.
Проблему закарпатского сепаратизма кто-то обостряет намеренно, считают жители Берегово и добавляют, что «лучше лишний раз спички не воспламенять».
«Хотя восточный и южный сценарии Украины маловероятны. Если что-то такое начнется, то начнут делить шкуру неубитого медведя и русины, как раз таки которые крайне радикально настроены против Украины, и румыны, и чехи с поляками», — рассказал преподаватель украинской школы в Берегово.
Местные венгры о конфликте говорить не хотят, но нелестно отзываются о местных властях.
«За все постсоветские годы Украина ничего не построила: ни поликлиник, ни школ, ни садиков, ни дорог. Все новое появилось здесь благодаря Венгрии еще со времен девяностых годов, несмотря на разворовывание выделенных Венгрией денег еще при президенте Леониде Кучме», — рассказывает Иштван Добои, владелец магазина.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Венгрия, украинский язык, Закарпатье
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