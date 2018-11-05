Последние новости раздела
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Украинцев обяжут платить за соседскую коммуналку12:15
Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка
05.11.2018 07:27
В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк.
Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора.
Однако, название банка не сообщается. “До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)”, – говорится в обзоре. Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков, – сообщают Контракты. Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась.
“На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения”, – говорится в обзоре. На данный момент в Украине работает 79 банков.
В Госбанках сконцентрировано более половины чистых активов сектора.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, банк, закрытие
Читайте также:
- МВФ сделает «паузу» в выдаче новых траншей Украине
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Жители Донбасса хранят в банках почти 18 миллиардов
- Губернатор Донецкой области опасается, что скоро защищать голодающих чернобыльцев будут представители секс-меньшинств
- Итоги голосования в Донбассе. Регионалы считают выборы честными, а бютовцы уже "напрягают" юристов
- Янукович собрался на малую родину
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)13:37
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену