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Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка

05.11.2018 07:27
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Нацбанк сообщил о закрытии ещё одного украинского банка

В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк.

Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора.

Однако, название банка не сообщается. “До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)”, – говорится в обзоре. Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков, – сообщают Контракты. Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась.

“На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения”, – говорится в обзоре. На данный момент в Украине работает 79 банков.

В Госбанках сконцентрировано более половины чистых активов сектора.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, банк, закрытие
 
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