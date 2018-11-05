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"ПриватБанк" готовится списать 80% кредитов физлиц: громкие детали сенсационного плана
Реструктуризация должна начаться уже в конце ноября. Она коснется не только частных кредитов, но и кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. "Зеркало недели" сообщает, что реструктуризация будет идти от 6 до 8 месяцев. Под нее попадут кредиты, выданные до 19 декабря 2016 года, передает "Диалог.UA".
Однако процесс не коснется кредитов, выданных в зоне ООС, на территории ныне оккупированного Крыма, умерших, нерезидентов, и связанных с "ПриватБанком" людей. Речь идет о реструктуризации 293 тысяч кредитных договоров. Уточняется, что при этом заемщикам предложат 47 различных типов реструктуризации, условия которой будут зависеть от объемов и типа кредита. Банк планирует таким образом вернуть не менее 3,5 миллиардов гривен. Заемщикам предложат вернуть только тело кредита и большую часть процентов, без начисленных штрафов, комиссий и пени. В тоже время окончательное решение о списании за Минфином, как акционером "ПриватБанка". И решение это будет приниматься по завершении процесса реструктуризации. Ранее в Сеть попало новое фото Коломойского после потери "ПриватБанка".
Теги: Донбасс, кредит, ПриватБанк, план
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