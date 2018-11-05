- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС07:49
- "ПриватБанк" готовится списать 80% кредитов физлиц: громкие детали сенсационного плана22:56
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- Депутаты сошли с ума: в Украине хотят запретить продажу шприцов, ваты и витаминов21:48
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет20:30
- Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга19:55
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"19:36
Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы
В Госдуме РФ в очередной раз выступили с предложением отобрать украинские территории. На этот раз российские депутаты придумали новую тактику
Россия хочет выкупить половину Украины. С таким громким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Таким образом скандальный российский политик ответил на заявление бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который утверждал, что Россия должна выплатить Киеву триллионы за украденный Крым.
«Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг. Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь», — заявил Милонов.
Он также уверена, что в таком случае вторая половина Украины якобы «сама попросится» присоединится к России.
«Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России», — утверждает российский депутат.
Ранее сообщалось, что американский военный эксперт заявил, что Украина сегодня должна радикально поменять свою тактику по отношению к Российской Федерации. Акваторию Черного моря правительственные структуры Российской Федерации сегодня рассматривают, как собственность.
Причиной этому является является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Полуостров Крым был оккупирован Россией именно для таких целей.
Об этом рассказал известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Именно ради дальнейшей оккупации Черного моря и превращения его в пусковую площадку для Сирии Кремль аннексировал Крым, разместил там так много вооружений, — дает неутешительный прогноз господин Ходжес.
Ходжес предлагает Украине наращивать свой военно-морской потенциал и разработать стратегию для Черного моря, а не только для Азовского, а также сотрудничать с другими странами: Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией, чтобы противостоять российской агрессии в Черном море.
Эти рекомендации он дает на основании вышеуказанной ситуацией и ряда фактов, которые имеют место быть на сегодняшний день.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация
- Азаров уехал в Москву
- "Слова Путина не имеют срока давности", - в Совфеде России грозятся ликвидировать Украину
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
- "Теперь пусть это будет головной болью Украины" - глава МИДа РФ об освобождении Савченко
- Пожелание Марии Гайдар от украинского журналиста Тараса Березовца: "если разделяете наши принципы, добро пожаловать".
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- «ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека10:59
- Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ10:39
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- «ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека10:59
- Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ10:39
- Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года10:30
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Составлен рейтинг самых дорогих футболистов10:10
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина