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Синоптик розповіла, якої погоди очікувати українцям у вівторок, 6 листопада
Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала свіжий прогноз погоди на вівторок, 6 листопада, порадувавши українців оптимістичними даними, передає replyua.net із посиланням на власний профіль експерта.
«В Україні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься, градуси зменшуватимуться і аж в кінці тижня вже відчуємо у нічні, вечірні та ранкові години на наших носах перші слабкі мінуси. Спочатку, десь з неділі, на крайньому сході (Луганщина), потім на сході та північному сході (Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина). А на наступному тижні ще й і на півночі», - розповіла Діденко.
Синоптик також розповіла якої погодної картини очікувати у столиці України, зазначивши, що у Києві, як і на іншій території країни без опадів, проте буде помітне поступове зниження температури. «У Києві завтрашній день та найближчий тиждень - без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі в межах 2-7 градусів тепла, вдень очікується 9-13 градусів тепла. У столиці також - тенденція до поступово зниження температури повітря. У кінці поточного тижня та на початку наступного стовпчики термометрів вночі опускатимуться до нуля або до невеликих мінусів. Хмарна волога погода із слабким вітром може сприяти погіршенню якості повітря, бо шкідливі домішки та продукти промислових й автомобільних викидів, особливо у містах, зависають за такої синоптичної ситуації», - зазначила Наталка Діденко.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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