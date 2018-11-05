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Страшный секрет Винника раскрыт: обмануты все «волчицы». ВИДЕО
В своих социальных сетях мужчина регулярно рассказывает о своей активной жизни, пропагандирует здоровый образ жизни и хвастается спортивными достижениями. Но вне социальных сетей «володаря волчиц» поймали за курением сигарет и употреблением алкоголя, пишет Политека.
Как известно, мужчину заметили в ресторане, где он в компании друзей за несколько минут выкурил две сигареты, а потом "догонялся" электронной сигаретой.
Кроме того, во время обеда Олег Винник пил с винного бокала, скорее всего, алкоголь.
И это несмотря на то, что мужчина утверждает, что не имеет вредных привычек: «Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то превратился бы в руины. Я смотрю на некоторых своих сверстников, которые выглядят как дедушки- бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает».
Кстати, его жена, как оказалось, также совсем не пренебрегает курением — на видео четко видно, как женщина курит электронную сигарету.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, певец, курение, алкоголь, Олег Винник
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