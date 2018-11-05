Страшный секрет Винника раскрыт: обмануты все «волчицы». ВИДЕО

05.11.2018 10:17

В своих социальных сетях мужчина регулярно рассказывает о своей активной жизни, пропагандирует здоровый образ жизни и хвастается спортивными достижениями. Но вне социальных сетей «володаря волчиц» поймали за курением сигарет и употреблением алкоголя, пишет Политека.

Как известно, мужчину заметили в ресторане, где он в компании друзей за несколько минут выкурил две сигареты, а потом "догонялся" электронной сигаретой.

Кроме того, во время обеда Олег Винник пил с винного бокала, скорее всего, алкоголь.

И это несмотря на то, что мужчина утверждает, что не имеет вредных привычек: «Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то превратился бы в руины. Я смотрю на некоторых своих сверстников, которые выглядят как дедушки- бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает».

Кстати, его жена, как оказалось, также совсем не пренебрегает курением — на видео четко видно, как женщина курит электронную сигарету.

Источник: https://from-ua.com