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Из Киево-Печерской лавры подали первый проукраинский сигнал

06.11.2018 22:34
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Из Киево-Печерской лавры подали первый проукраинский сигнал

Государственный гимн Украины неожиданно зазвучал в Киево-Печерской Лавре, в которой сейчас правит службы Московский патриархат, передает Политека.
Мелодию одного из главных патриотических символов начали вызванивать на колокольне храма.
Впервые новшество заметили 5 ноября в полдень. О нем на своей странице в Facebook написала журналистка Валентина Быкова.
«А что стряслось? На колокольне Киево-Печерской лавры только что вызвонили гимн Украины», — написала она. Девушка добавила, что в следующий раз постарается записать на видео такое новшество.
Патриотические нововведения Лавры оценили пользователи в социальных сетях, отметив, что это, наверное, связано с предоставлением томоса об автокефалии украинской церкви.
«Ну как? МП — давай, до свидания!», «Дядька Томос пришел», «Белый дым не пошёл?», «Наконец-то», «Это они на всякий случай, чтоб их не трогали», «Видимо решил, что определенная гибкость не помешает», «Последние дни настают, истинно вам говорю», — пишут в комментариях.



Теги: Донбасс, Киев, Московский Патриархат, гимн
 
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