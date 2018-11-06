Путин выдвинул Лукашенко военное требование - угроза для Украины с севера возрастает многократно

06.11.2018 17:59

За последние несколько недель произошел ряд событий, свидетельствующих о том, что Кремль решил не ограничиваться "совместно-оборонительными" договорами с Минском, а по-настоящему милитаризовать "белорусский балкон".

Речь идет о создании в Беларуси сначала одной российской военной базы, а далее и полного контингента российских войск на белорусской территории. В любом случае угроза для Украины возрастает многократно. 28 октября стало известно, что новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, а также в Беларуси. Это следует из извещения о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, размещенного на сайте госзакупок, пишет ZN.UA. Начальная стоимость контракта — 61 млн руб. Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 г. Здесь важно понимать, что сейчас в Беларуси российской военной базы нет. Однако на белорусской земле находятся (со времен СССР) два российских военных объекта: РЛС под Ганцевичами и пункт дальней связи с подводными лодками ВМС России около Вилейки. Но на них нет вооружений, есть только обслуживающий технику гражданский (формально) персонал. Россия не платит денег за их размещение — это жест доброй воли Лукашенко, сделанный им в 90-х, когда он всячески добивался особого статуса ближайшего союзника России. Конечно, комплексы "Самарканд" вполне могут быть размещены на таких объектах, ведь юридически они не относятся к вооружениям. Однако в Москве особо не скрывают, что рассчитывают создать на белорусской территории собственные полноценные военные базы. Благо, подходящий повод для этого дали поляки, предложившие американцам разместить на польской территории военную базу. С кем разговаривал Михаил Бабич? В Минске политологи полагают, что создание в Беларуси российской военной базы было условием, которое выдвинул Александру Лукашенко Владимир Путин 22 сентября на переговорах в Сочи. Мол, Россия возобновит "углеводородное субсидирование" белорусской экономики при условии, что глава Беларуси наконец согласится на постоянное военное присутствие России. Это, конечно, лишь версия того, о чем говорилось за закрытыми дверями в Сочи. По факту же оценивать приходится, например, заявление, прозвучавшее 21 октября. Тогда в интервью телеканалу "Беларусь 1" новый посол России в РБ Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию. Замечу, что это тот самый Михаил Бабич, который в 2016-м должен был стать послом России в Украине, но так и не получил посольский агреман. По причине своей прямой причастности к поддержке сепаратистов на востоке страны. В интервью белорусскому телевидению посол комментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которая обсуждалась президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября в Вашингтоне. По мнению Бабича, планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран. "Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств <...>, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", — заключил он. В самой Беларуси многие обратили внимание, что посол РФ говорит о стране своего пребывания не как об отдельном независимом государстве, а уже как о части России. И, по сути, обсуждает возможность ведения Россией военных действий на белорусской территории от имени туманных "мы". Исходя из реалий последних лет, несложно предположить, что это "мы" на самом деле ограничивается стенами Кремля, а вот мнение белорусского руководства никто особо спрашивать не будет. Здесь важно понимать: в самой Беларуси американская военная база в Польше пугает разве что штатных пропагандистов госСМИ, и то до тех пор, пока им методички не поменяют. Глава МИДа Владимир Макей прежде не раз заявлял, что Минск больше не рассматривает НАТО как угрозу. К тому же понятно, что если "Форт Трамп" в Польше и появится (что далеко не факт), то не раньше чем через два года. Создалось впечатление, что своим выступлением Михаил Бабич то ли отвечал кому-то, то ли по-новому позиционировал Россию в регионе. Самое очевидное — это ответ на высказывания Лукашенко, прозвучавшие 5 октября. Тогда, посещая один из армейских полигонов в Брестской области, белорусский президент заявил: "Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие — стрелковое, для мобильных войск технику — то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня имеющуюся у нас технику". Это уже не первое в нынешнем году высказывание белорусского лидера, где он упоминает "ненадежность" России, которую он же прежде называл главным и безоговорочным союзником Беларуси. Теперь, на том же полигоне, президент сделал еще одно заявление, впечатлившее местную публику. "Не дай бог война, мы раздадим семь миллионов пулеметов и автоматов каждому взрослому белорусу, — заявил Александр Лукашенко. Эксперты, правда, сразу в своих комментариях указали на то, что на всех белорусских складах вместе взятых едва ли наберется один миллион единиц стрелкового оружия. Причем это с учетом законсервированных винтовок Мосина. Но, возможно, высказывание Бабича было ответом американцам. 19 октября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии Атлантического совета, заявил: "Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются надежным бастионом, защищающим от российского неоимпериализма". Эти слова прозвучали в ходе обсуждения стратегии США по отношению к Центральной и Восточной Европе. Митчелл считает, что Вашингтон будет добиваться "позитивного влияния" за рубежом посредством своего имиджа. США также рассчитывают, что страны, которым Америка помогает, "не будут попустительствовать соперникам". Представитель Госдепа также заявил, что США не признают территориальную агрессию России против Украины и не приемлют хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе, — а вот это уже как раз белорусский вариант. За последнее десятилетие Китай намного (в несколько раз) опередил Россию по объемам кредитных и инвестиционных денег, "влитых" в белорусскую экономику. "Две крепости" Можно сказать, что, пригласив к себе американских военных, Варшава неожиданно оказала большую услугу Москве. Напомним, что 18 сентября во время своего визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда предложил США создать на польской территории постоянную военную базу. Объект позволит разместить американскую механизированную/танковую дивизию. Польское руководство готово ассигновать на этот проект до 2 млрд долл. Тогда же Дуда рассказал, что во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием "Форт Трамп". Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он "серьезно изучает" предложение польского президента. В начале октября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США решат вопрос с созданием военной базы на востоке страны весной 2019-го. Место же конкретного размещения "Форта Трамп" еще предстоит обсудить. По словам министра, желание разместить постоянный американский воинский контингент в Польше связано с агрессией России в Украине. Новость про грядущий "Форт Трамп" в Польше стала отличным поводом для Москвы вновь поднять вопрос о размещении в Беларуси российской военной базы. Вопрос создания на белорусской территории российской военной базы в 2014—2015 гг. обсуждался долго и сложно. 2 сентября 2015-го информагентство ТАСС сообщило, что российское правительство рассматривает проект соглашения с Беларусью о размещении на ее территории российской авиационной базы. Речь тогда шла о размещении в белорусских Барановичах авиаполка, на вооружении которого будут находиться истребители Су-27. Примечательно, что на тот момент российские военные считали вопрос о новой российской военной базе в Беларуси уже решенным и говорили о ней как о свершившемся факте. Еще летом 2015-го белорусские пользователи социальных сетей рассказывали: на них стали выходить (в "Одноклассниках" и "ВКонтакте") жены российских военных. Они интересовались бытовыми условиями в Беларуси, местными ценами и говорили, что их мужей скоро переводят служить в Беларусь, на новую военную базу. Вот только тогда юридических оснований для создания российской военной базы на территории Беларуси не было. Было лишь соглашение о единой региональной системе ПВО, по которому на время учений на белорусскую территорию на ограниченный срок могут перелетать российские военные самолеты. Как результат, тогда, в 2015 г., перед очередными своими перевыборами, Лукашенко все же отказался от размещения в Беларуси российской военной базы. В Москве откровенно обиделись, но обиду проглотили, — это был год, когда Россию "долбили" со всех сторон за агрессию в Украине, и ей был важен хоть какой-то сторонник в регионе, а Лукашенко от союзнической риторики все же далеко не уходил. Но урок был усвоен, и теперь Россия подводит под планы строительства на белорусской земле своей полноценной военной базы капитальное обоснование, — такая возможность будет прописана в документах Союзного государства. Лукашенко перед выбором Судя по всему, адресатом слов Бабича все-таки был Александр Лукашенко. Дело в том, что ему вскоре предстоит принимать значимое решение о том, в каком формате будет вообще строиться оборонное сотрудничество с Россией. 26 октября в Минске депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России рассмотрели ход согласования проекта Военной доктрины Союзного государства. Интрига здесь заключается в том, что Беларусь в 2016 г. приняла собственную Военную доктрину. Причем ее разработку Лукашенко инициировал в 2014-м, когда посмотрел на "гибридную войну" между Россией и Украиной. В 2014 г. Лукашенко был очень напуган: он вдруг понял, что Путину ничто не помешает при желании захватить всю Беларусь по "крымско-донбасскому" сценарию. В результате в новой белорусской Военной доктрине впервые появилось упоминание "гибридной войны" и "инспирированных извне внутренних дестабилизирующих сил", а НАТО перестало рассматриваться в качестве главной угрозы белорусскому суверенитету. Тогда же — после 2014 г. — в Беларуси по распоряжению и под личным контролем Лукашенко стали быстрыми темпами создавать силы т.н. "территориальной обороны". По сути, заранее сформированные из резервистов и прошедшие специальную подготовку партизанские отряды, которые в случае войны должны быстро вооружиться и действовать на оккупированной территории. Примечательно, что все учения белорусской территориальной обороны проводились вдоль восточной границы Беларуси. Прозрачный намек на то, откуда в реальности может исходить угроза. Но потом Москва начала усиливать свое давление на союзника в оборонной сфере. Апогеем стали прошлогодние учения "Запад-2017", в ходе которых было множество скандалов из-за того, что российские военные, действуя на белорусской территории, свои действия с белорусским Генштабом особо не согласовывали. Тем самым давая понять, "кто тут будет настоящий хозяин" в случае обострения ситуации. Теперь, используя польскую инициативу по созданию "Форт Трамп", в Кремле снова предлагают Минску принять на белорусской земле российскую военную базу. Однако нынче такая возможность будет заранее заложена в межправительственном документе — Военной доктрине Союзного государства. А значит, если Лукашенко опять вздумает отказаться, то Москва сможет предъявить ему "невыполнение союзных обязательств". Ровно то самое, в чем сам белорусский президент в нынешнем году многократно упрекал руководство России. От того, подпишет ли Александр Лукашенко новую — "союзную" — Военную доктрину без особых возражений или начнет торговаться, во многом и будут зависеть дальнейшие отношения Минска и Москвы.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко распорядился закрыть границу для людей, которые везут оружие в страну, о чем сообщил секретарю Совета безопасности Беларуси Станиславу Засем, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Белта".