В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа

06.11.2018 08:59

В министерстве социальной политики сообщили, что получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной

Об этом, сообщает пресс-служба министерства, передает donpress.com.

Субсидия зависит от двух факторов — от размера тарифа и от доходов граждан.

«Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений», — отмечается в сообщении ведомства.