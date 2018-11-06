- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС07:49
- "ПриватБанк" готовится списать 80% кредитов физлиц: громкие детали сенсационного плана22:56
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- Депутаты сошли с ума: в Украине хотят запретить продажу шприцов, ваты и витаминов21:48
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет20:30
- Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга19:55
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"19:36
Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС
«Vodafone Украина» завершает переход на работу под брендом Vodafone и до конца ноября закрывает последние действующие тарифы под брендом «МТС-Украина».
Об этом сообщили в ВФ Украина (TM Vodafone), передает donpress.com.
«В частности, будут закрыты последние архивные тарифы «МТС-Украина» — тарифы контрактной формы подключения. Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из действующих тарифов «Vodafone Украина», — отмечается в сообщении компании.
Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, оператор предложит для него вариант, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент.
«Переход в актуальные тарифы бесплатный и для клиентов большинства старых тарифов „МТС-Украина“ завершится до 30 ноября. Каждый абонент получит SMS-сообщение с информацией о закрытии тарифа и сроками для перехода в тарифы Vodafone Украина», — подчеркивают в «Vodafone Украина».
«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу 2018 года обслуживавший 20,3 млн абонентов.
Теги: Украина, Донбасс, закрытие, связь, МТС, Vodafone, тарифы, мобильная связь
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- У Захарченко «Переговорный пункт» Vodafone на Текстильщике
- Восстановление оператора Vodafone на оккупированном Донбассе: у Захарченко приняли окончательное решение
- На неподконтрольной части Луганщины возобновлена работа мобильной связи Vodafone
- «ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека10:59
- Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ10:39
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- «ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека10:59
- Боевики «ДНР» запугивают людей фейками о «химатаках» со стороны ВСУ10:39
- Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года10:30
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»10:22
- Составлен рейтинг самых дорогих футболистов10:10
- Новая тактика кураторов РФ: после огромных потерь боевики не рискуют провоцировать ВСУ на открытые бои09:58
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина