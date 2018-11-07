- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты16:34
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ16:01
- Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 201915:45
- «Дорогие мои, вам здесь нечего делать»: Петр Порошенко выступил с сильной речью, поставив на место РПЦ и ВС РФ15:30
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- "Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля", - бывший посол США в Киеве поразил Сеть своим заявлением 15:00
- Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ14:45
Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты
Сегодня, 7 ноября, в центре Киева вышли на акции представители "Нацкорпуса", а также ветераны АТО.
Они требуют от Кабмина создания министерства, которое будет заниматься делами ветеранов АТО. Пока что стычек с полицией не происходило. Ситуация под контролем. Под зданием Кабмина Украины собралось несколько сотен активистов из "Нацкорпуса". Вместе с ними пришли и ветераны АТО. Все они начали требовать создания в Украине Министерства по делам ветеранов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Народную правду".
Участники акции уверены в том, что создание подобного ведомства упростит процесс получения статуса участника боевых действий. Кроме того, они считают, что такое министерство сумеет решить ряд проблем, которые возникают у людей, прошедших через войну с агрессором на востоке страны.
При этом правоохранители пытаются перегородить путь к Кабмину. Однако столкновений еще не было. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Хотя обострения могут начаться в любой момент, учитывая предыдущие акции представителей "Нацкорпуса". Напомним, ранее националисты из "Нацкорпуса" требовали выслать консула Венгрии из Украины, так как он мог быть замешан в провокациях на Закарпатье. Тем не менее, акция прошла тоже спокойно, и никто в ходе нее не пострадал.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, ветеран, националисты, бунт, АТО
- Националисты во главе с Тягнибоком напали на здание МВД (ФОТО)
- "Украинский фронт" Партии регионов очистит Украину от оккупантов (ВИДЕО)
- «Регіонали» йдуть на Київ: буде бунт, названо дату
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”
- Под Киевом начался ценовой бунт, перекрыты трассы
- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- Стало известно, почему Москва не спешит присоединять Донбасс к РФ14:45
- В зоне ООС разведчики ВСУ обнаружили «алкогольный тайник»14:30
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование14:16
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Правозащитники рассказали о вербовке заключенных в «ДНР» и «ЛНР»17:00
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты16:34
- Закрытие шахт на неподконтрольном Донбассе приведет к затоплению городов, – эколог16:15
- Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ16:01
- Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 201915:45
- «Дорогие мои, вам здесь нечего делать»: Петр Порошенко выступил с сильной речью, поставив на место РПЦ и ВС РФ15:30
- Готовятся к «выборам». НВФ стягивают в Донецк танки и артиллерию15:16
- "Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля", - бывший посол США в Киеве поразил Сеть своим заявлением 15:00
- Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"14:55
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь