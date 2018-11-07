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Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты

07.11.2018 16:34
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Бунт в Киеве: улицы заполнили участники АТО и националисты

Сегодня, 7 ноября, в центре Киева вышли на акции представители "Нацкорпуса", а также ветераны АТО.

Они требуют от Кабмина создания министерства, которое будет заниматься делами ветеранов АТО. Пока что стычек с полицией не происходило. Ситуация под контролем. Под зданием Кабмина Украины собралось несколько сотен активистов из "Нацкорпуса". Вместе с ними пришли и ветераны АТО. Все они начали требовать создания в Украине Министерства по делам ветеранов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Народную правду".

Участники акции уверены в том, что создание подобного ведомства упростит процесс получения статуса участника боевых действий. Кроме того, они считают, что такое министерство сумеет решить ряд проблем, которые возникают у людей, прошедших через войну с агрессором на востоке страны.

При этом правоохранители пытаются перегородить путь к Кабмину. Однако столкновений еще не было. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Хотя обострения могут начаться в любой момент, учитывая предыдущие акции представителей "Нацкорпуса". Напомним, ранее националисты из "Нацкорпуса" требовали выслать консула Венгрии из Украины, так как он мог быть замешан в провокациях на Закарпатье. Тем не менее, акция прошла тоже спокойно, и никто в ходе нее не пострадал. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Киев, ветеран, националисты, бунт, АТО
 
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