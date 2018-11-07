Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дело Зайцевой: суд принял новое решение

07.11.2018 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дело Зайцевой: суд принял новое решение

В среду, 7 ноября, в Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о кровавом ДТП на улице Сумской, унесшего жизни шести человек. Об этом сообщает сайт города Харькова "057".

В ходе заседания защитники Елены Зайцевой и Геннадия Дронова просили суд изменить меру пресечения из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемых.

Прокуратура настаивала на продлении ареста еще на два месяца.

"Рассмотрение ходатайств не формальное. Суд выслушивает все стороны. Прокуратура считает и настаивает, что риски сохраняются. Совершено преступление, повлекшее страшные последствия. Подсудимые могут скрываться от следствия, влиять на участников процесса. Поэтому нужно продлить меру пресечения", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Суд принял решение, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 5 января для обоих обвиняемых. Следующее судебное заседание по делу назначено на 13 ноября.

 

Источник: http://podrobnosti.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх