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«Дорогие мои, вам здесь нечего делать»: Петр Порошенко выступил с сильной речью, поставив на место РПЦ и ВС РФ
На международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: Что надо знать для успешного движения вперед», глава нашего государства Петр Порошенко жестко высказался в адрес Российской православной церкви и Вооруженным силам РФ, отметив, что им нечего делать на территории Украины, передает replyua.net.
«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить РПЦ в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - сказал Порошенко.
Кроме того, глава Украины обратил внимание на слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который в свое время заявил, что его страна опирается на два столпа – это церковь и армия. Порошенко отметил, что нужно делать выводи из таких заявлений, а также не немедленно действовать. «Российская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин. Сказал, что Россия держится на двух столпах: на Русской православной церкви и ядерном оружии. Мы должны выводы из этого делать», - отметил Петр Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Порошенко
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