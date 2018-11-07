Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями

07.11.2018 16:46

Такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк - это защитные реакции организма на вирус, которые помогают с ним бороться. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook, передает Лига.

“Именно они свидетельствуют об активной работе иммунитета. Вирус гриппа вызывает воспаление в дыхательных путях, в носу, горле и легких. Он попадает в организм воздушно-капельным путем (человек вдыхает его) или бытовым (передается на руках) и попадает в организм через слизистые оболочки рта, носа или глаз", - отметила Супрун.

По ее словам, большинство симптомов гриппа на самом деле связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

"Симптомы гриппа - результат активной работы нашей иммунной системы. Поэтому важно создать своему организму условия, чтобы он мог бороться с вирусом - соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте много жидкости, проветривайте помещение и, по возможности делайте влажную уборку. А чтобы минимизировать риски заболеть - вакцинируйтесь от гриппа", - сказала Супрун.

2 ноября 2018 года сообщалось, что вакцина против гриппа не приводит к заболеваниям, потому что в нее помещен инактивированный вирус.

Источник: https://from-ua.com