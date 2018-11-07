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Гройсман нашел 500 миллионов на зарплаты шахтерам

07.11.2018 17:45
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Гройсман нашел 500 миллионов на зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует РБК-Украина в среду, 7 ноября, передает Корреспондент.

По словам Гройсмана, это позволит держать под контролем ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

"Тут нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности", - добавил премьер-министр.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, зарплата, Гройсман
 
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