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«Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске

07.11.2018 19:48
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«Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске

На территории оккупированного Российской Федерацией города Армянск, что на территории Крымского полуострова продолжают развиваться проблемы, имеющие непосредственное отношение к экологической катастрофе, произошедшей там недавно. Об этом говорится на странице под названием «RoksolanaToday&Крым», размещенной в сервисе микроблогов Twitter, передает replyua.net.

На странице говорится, что после химического выброса, произошедшего на заводе «Крымский титан», собственником которого является украинский олигарх Дмитрий Фирташ, у многих детей начались серьезные проблемы со здоровьем. Более того, местные жители сообщают, что оккупанты уже давно вывезли свои семьи из города, а «травятся наши». «Когда папа ихтамнет служит бедный в Армянске. Но хоть в родной Волгоград отвез два месяца назад. Их детей в Армянске почти нет! Травят наших, если что», - сказано в сообщении. 

«Зря притихли по экологической катастрофе. Детей надо вывозить. Это наши дети. Ихтамнеты своих вывезли давно. Нужны новые и системные инициативы. Информация постоянная, что за административной границей (пока Крым не свободен) примут и помогут гражданам Украины - мамам и детям», - пишут местные жители. Кроме этого, многие из них отмечают значительное ухудшение состояния здоровья детей. «Сдали на аллергию – 230 при норме от 0 до 52. Мы уехали жить в другой город, сильный кашель уже два месяца вылечить не можем. Врачи толком ничего сказать не могут», - пишет Ксения Денисова. 



Теги: Донбасс, Крым, Армянск, катастрофа, экология
 
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