Из СИЗО в президенты: Савченко решила принять участие в выборах 2019

07.11.2018 15:45

Надежда Савченко собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если ей удастся найти средства. Об этом журналистам "Главкома" сообщила ее сестра Вера, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что высокий уровень коррупции в Украине является главной проблемой, которая может существенно повлиять на итоги выборов президента в 2019 году. Напомним, Савченко все еще находится в СИЗО и ждет судебного разбирательства по делу о теракте в Верховной Раде. При этом Вера Савченко отмечает, что ее сестра считает, якобы это ее обязанность перед избирателями.

Также Вера рассказала, что в случае регистрации как кандидата Надежда получит особый иммунитет. Однако на президентскую гонку ей необходимы колоссальные средства, которых ни у нее, ни у ее семьи нет.

По этой причине ее команда будет проводить встречи с представителями бизнеса в надежде на то, что те проспонсируют ее кампанию. Сестра Савченко уверена, что им помогут люди, которые пострадали от коррупции в Украине. До этого одиозная депутат Рады Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по обвинению в терроризме, выступила с громким заявлением об опасности, которая якобы подстерегает Украину. В СБУ продемонстрировали гигантский оружейный арсенал, изъятый у нардепа Надежды Савченко.



Источник: www.dialog.ua