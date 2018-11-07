Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине

07.11.2018 12:00

Темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут превысить худший показатель заболеваемости, зафиксированный в Украине в 2006 году, когда болезнь обнаружили у более, чем 42 тысяч человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

По информации, с начала 2018 года в Украине корью заболели уже 36 455 человек — 14 111 взрослых и 22 344 ребенка. По данным Центра, если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то уже к концу года количество больных корью может превысить 42 тысячи человек. В ведомстве добавили:

«Лекарств от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания — вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори».

Отмечается, что наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где низкий уровень вакцинации — Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области.

Источник: https://donpress.com