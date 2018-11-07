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Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев
Первый месяц зимы не порадует любителей этого времени года существенными снегопадами и сильными морозами, а столбики термометра покажут такие же показатели, как и в ноябре.
Как передает replyua.net, об этом в интервью «Фактам» сообщили народные синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач. «Декабрь будет таким же, как и ноябрь: ожидается пять периодов легких морозов и столько же периодов оттепели. Поэтому никакой настоящей зимы в декабре и близко не просчитывается», - рассказал Горбань.
В то же время Деркач считает, что декабрь не сильно отличится от текущего ноября.
«Примерно такие же колебания температур прогнозируются в декабре. До конца второй декады не исключено серьезное похолодание, на смену которого в последние дни 2018 года придет тепло. Осадки в декабре будут довольно незначительными», - уточнил синоптик. Напомним, синоптики на этой неделе прогнозируют погоду без осадков, но температура будет постепенно снижаться.
Теги: Донбасс, погода, декабрь
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