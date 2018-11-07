- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Погода в декабре: прогноз народных синоптиков «порадовал» украинцев20:15
- "На коленях, с попами и Сталиным", - в Сети появились фото празднования "красного дня" фанатиками в Крыму20:00
- «Ихтамнеты своих вывезли давно»: в сети разгорелся новый скандал вокруг эко-ситуации в Армянске19:48
- Дело Зайцевой: суд принял новое решение19:40
Политтехнолог Виктор Уколов рассказал о радостных новостях для Украины
Украинское государство вступает в новую для себя эпоху.
Виктор Уколов, который является известным украинским политтехнологом, заявил, что сегодня, 7 ноября 2018 года, украинский президент Петр Порошенко вообще не вспоминает о 101-й годовщине октябрьского переворота в 1917 году, передает "Диалог.UA". Уколов уточнил, глава государства не сказал ни единого слова об этом дне, будто бы не было этого "важного" исторического события для Украины.
Он отметил, что Украинское государство живет самой обычной жизнью, в ВРУ рассматривается законопроект о "евробляхерах", а любители автомобилей из западных стран ведут активные протесты, поэтому, как считает политтехнолог, напрашивается лишь один вывод о том, что украинцы уже более чем на 50% вылечились от коммунистического вируса и даже почти залечили психологическую травму, нанесенную этим самым коммунизмом. Эксперт убежден, что нужно еще вытравить коммунизм из голов неадекватных людей, тайно лелеющих надежду о том, что все будет на "шару", и требующих отобрать все у других людей, дабы "разделить".
Напоследок он подчеркнул, что данная задача не является простой, так как даже Всевышний на протяжении долгих 40 лет вел свой народ по пустыне до тех пор, пока не вымерли те, кто помнил рабство. Именно тогда, как считает Уколов, страна прошла процесс преображения и стала жить своей нормальной жизнью. Ранее известный украинский журналист Виталий Портников сравнил действия Ленина в 1917 году с подстрекательствами Януковича Путиным в 2014 году.
Сегодня мы сообщали, что известный украинский военный эксперт назвал фундаментальные события 2019 года, которые решат судьбу Украины и Донбасса. Напомним, что также известный журналист Украины Роман Цимбалюк поставил на место пропагандистов страны-агрессора.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, СССР
- Представители Партии регионов выигрывают по мажоритарной системе
- Яценюк: "Освобождение Юлии Тимошенко нужно для вас, Виктор Фёдорович"
- Как Украина оказалась в огне и трауре: от Киева до областных центров (ФОТО)
- На место главы КСУ "метит" выходец из Донецкой области?
- Украина может снова нарваться на революцию, если...
- Яценюк нашел в Донецкой области "логово постсоветской партийной системы"
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ19:03
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров18:30
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском18:00
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать