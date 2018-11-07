Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ

07.11.2018 16:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан России, которые незаконно пересекут государственную границу. Об этом сказано в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект № 7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, предполагающей тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином России или другим лицом, делающим это в интересах РФ.

По информации, нарушение, совершенное повторно или группой лиц, наказывается «сроком» от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, — лишением свободы на 5−8 лет.

 
Источник: https://donpress.com 


Теги: Россия, Донбасс, закон, уголовная ответственность, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх