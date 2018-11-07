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Потеплеет еще два раза: синоптик рассказал о погоде до конца ноября
Ноябрь-2018 в Украине будет характеризоваться температурными качелями, а также ожидается еще минимум два этапа потепления.
Как передает replyua.net, об этом в интервью изданию «Факты» рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко. Он прогнозирует, что в ближайшее несколько дней украинцам следует ожидать похолодания.
«Начиная с 9 ноября на большей части Украины ожидается ночная температура от минус 2 до плюс 3 градусов. На западе и юге страны термометры покажут от 0 до плюс 5 градусов. Дневная температура в большинстве областей — в пределах плюс 4−9 градусов, в западных и южных областях — немного теплее. Осадков в ближайшие полторы недели не будет», - отметил он.
В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань предположил, что уже в ближайшую субботу, 10 ноября, в Украине не исключены заморозки в ночные часы. «Похолодание продлится три-четыре дня. С 14 по 16 ноября немного потеплеет, до плюс 3 - 6 градусов. С 17 ноября по ночам температура снизится до минус 1−4 градусов. С 20 ноября в Украине потеплеет до плюс 2 - 5 градусов. Далее с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5 - 11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление», — рассказал он.
Теги: Донбасс, ноябрь, потепление, прогноз погоды
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